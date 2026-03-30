Бастрыкин взялся за дело о смерти 14-летнего подростка от инсульта

СК представит доклад о расследовании смерти 14-летнего подростка в Курской области, сообщает пресс-служба ведомства. Юноша скончался после перенесенного инсульта, обстоятельства проверяются в рамках уголовного дела.

По данному факту следственными органами СК России по Курской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — указано в публикации.

Интерес Следственного комитета вызвал эфир федерального канала, в котором мать подростка заявила, что его можно было спасти при своевременной медицинской помощи. По ее мнению, врачи не оказали помощь вовремя.

Ранее восьмиклассник потерял сознание во время занятия в школе в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке. Прибывшие на место реаниматологи не смогли привести ребенка в чувство. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Известно, что мальчик ранее не жаловался на здоровье.

В Подольске до этого нашли мертвым 11-летнего мальчика, пропавшего после катания с друзьями. По предварительным данным, ребенка насмерть завалило снегом в туннеле, который чистила уборочная техника. Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника.