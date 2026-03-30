30 марта 2026 в 07:00

Стало известно, почему молодежь часто выбирает гостевой брак

Психолог Быстрова: молодежь выбирает гостевой брак, чтобы он не мешал карьере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Около 6–10% молодых пар в России находятся в гостевом браке, выбирая отношения без совместного проживания, чтобы сосредоточиться на карьере и учебе, не тратя силы на бытовые конфликты, заявила NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, такой формат особенно популярен среди граждан в возрасте от 25 до 35 лет.

Гостевой брак не является чем-то новомодным. По статистике социологических исследований, порядка 6–10% пар находятся в отношениях, но живут порознь. Гостевой брак выбирает молодое поколение — от 25 до 35 лет. Такие отношения удобно совмещать с карьерой, учебой, не нужно тратить силы на решение бытовых разногласий, можно встречаться с партнером, когда у тебя есть на это время и желание, — пояснила Быстрова.

По ее словам, несмотря на популярность гостевого формата, статистика показывает, что большинство людей все же ориентированы на классический союз. Она отметила, что 55% женщин и 47% мужчин предпочли бы традиционные отношения, в которых ключевую роль играют доверие и умение договариваться.

55% женщин и 47% мужчин предпочли бы обычные отношения, а не гостевой брак. Такие союзы — это умение обоих партнеров налаживать качественную и длительную коммуникацию, основанную на доверии, уважении друг к другу. Мужчины и женщины в традиционных отношениях стараются отвечать по взятым на себя ранее обязательствам и договоренностям. С таким партнером чувствуешь себя безопасно. Однако гостевой брак не является гарантией надежности. Чаще отношений на расстоянии придерживаются люди, которым трудно выдерживать договоренности и близость другого, — подытожила Быстрова.

Ранее психолог Екатерина Кольцова заявила, что потеря близкого человека — тяжелый удар по психике и очень сильный стресс, поэтому в таком состоянии не стоит находиться одному. Она посоветовала пережившим утрату людям обращаться за помощью к тем, кто эмоционально более устойчив.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
