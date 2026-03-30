Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге

Мошенники применяют фальшивые QR-коды в сфере аренды самокатов с целью кражи денег и данных пользователей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, зачастую злоумышленники повреждают заводской код на руле и заменяют его подделкой.

Подделка QR-кодов и использование их для фишинга — распространенная схема мошенничества. Злоумышленники создают фальшивые веб-страницы, имитирующие интерфейс известных сервисов. Они распространяют их, например, распечатывая на листовках, этикетках или делясь ими в цифровом виде с помощью электронной почты, СМС-сообщений или социальных сетей. Мошенники печатают свои собственные QR-коды и либо наклеивают их поверх настоящего кода на руле или корпусе самоката, либо размещают рядом. При этом они могут закрашивать заводскую информацию, чтобы пользователь гарантированно воспользовался фальшивкой, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что при сканировании поддельного кода пользователь попадает не в официальное приложение кикшеринга, а на фишинговый сайт. По словам Щербаченко, там жертву просят внести оплату. При этом, отметил доцент, мошенник стремится заставить пользователя установить вредоносное ПО, чтобы перехватить контроль над телефоном.

Визуально отличить поддельный QR-код от настоящего можно, но сложно. Рекомендуется проверять URL вручную. Если сканирование перенаправляет на сомнительный или странный адрес, лучше не переходить по нему. Нужно обратить внимание на орфографию ссылки, наличие дополнительных или непонятных символов. Некоторые мобильные антивирусы автоматически проверяют безопасность загружаемых страниц и приложений. Если код нанесен поверх другого или выглядит подозрительно наклеенным, не стоит его сканировать, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали взламывать аккаунты россиян на маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах. Они изучают историю покупок и затем, выдавая себя за продавцов, предлагают аналогичные товары по более низкой цене, а потом крадут деньги.