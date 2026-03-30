30 марта 2026 в 07:05

Названа бытовая техника, экономящая до 90 литров воды

Эксперт по ЖКХ Бондарь: посудомоечная машина экономит до 90 литров воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Посудомоечная машина поможет сэкономить почти 90 литров воды за один цикл, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данная техника использует 7–10 литров воды вместо 50–100 литров при ручном мытье.

Посудомоечная машина — союзник в борьбе за экономию. При ручном мытье расход воды в среднем 50–100 литров, а посудомойка справляется с той же задачей, используя всего 7–10 литров. Главное — загружать ее полностью. Это же правило действует и для стиральной машины: запускать ее ради нескольких вещей — пустая трата воды, — отметил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что рост платежей за жилищно-коммунальные услуги обусловлен повышением взносов на капитальный ремонт, которые индексируются в регионах в начале года. Кроме того, она указала на двукратное увеличение норматива потребления холодной воды как на одну из причин повышения расходов.

До этого коммерческий директор ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова заявила, что система «умный дом» поможет снизить затраты на услуги ЖКХ на 30%. По ее словам, технические решения, заложенные на этапе строительства, окупаются годами комфортной жизни для клиентов.

Дмитрий Новиков
Д. Новиков
