Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера

Кошку следует тренировать перед приходом грумера, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Эксперт подчеркнула, что комплексный подход позволит животному спокойно воспринимать незнакомые манипуляции.

Как подготовить кошку к приходу грумера, чтобы уменьшить стресс для питомца? Нужно начинать тренировки за несколько дней до прихода специалиста. В случае стрижки когтей дотрагиваемся до лапки, берем ее в руку. После массируем подушечку. Если предстоит вычесывание, гладим рукой, проводим расческой по шерсти. В случае чистки ушей дотрагиваемся до ушка рукой, затем спонжиком, после слегка их массируем. На каждом этапе, если кошка спокойна, обязательно угощаем лакомством. За несколько дней таких тренировок питомец привыкнет к действиям и будет спокойно воспринимать грумера, — пояснила Капустина.