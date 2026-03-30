Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера

Зоопсихолог Капустина посоветовала тренировать кошку перед приходом грумера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошку следует тренировать перед приходом грумера, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Эксперт подчеркнула, что комплексный подход позволит животному спокойно воспринимать незнакомые манипуляции.

Как подготовить кошку к приходу грумера, чтобы уменьшить стресс для питомца? Нужно начинать тренировки за несколько дней до прихода специалиста. В случае стрижки когтей дотрагиваемся до лапки, берем ее в руку. После массируем подушечку. Если предстоит вычесывание, гладим рукой, проводим расческой по шерсти. В случае чистки ушей дотрагиваемся до ушка рукой, затем спонжиком, после слегка их массируем. На каждом этапе, если кошка спокойна, обязательно угощаем лакомством. За несколько дней таких тренировок питомец привыкнет к действиям и будет спокойно воспринимать грумера, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринарный врач-терапевт Ева Романова заявила, что приучать кошку к прогулкам на улице необходимо постепенно. По ее словам, нужно избегать мест с детьми и громкими криками, а выгуливать животное следует на надежной качественной шлейке.

животные
кошки
советы
зоопсихология
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

