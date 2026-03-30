Стало известно о планах создать консорциум по нефти на Ближнем Востоке Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия просят создать консорциум по нефти

До встречи глав МИД Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии в Исламабаде 29 марта некоторые из этих сторон направили Вашингтону предложения по возобновлению работы Ормузского пролива, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, они включали в себя систему сборов по аналогии с Суэцким каналом.

Еще два источника рассказали, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы создать консорциум для управления поставками нефти по воде и предложили Пакистану присоединиться к ним. По словам другого источника, Исламабад не приглашали присоединиться к консорциуму, и он не сделает так.

В материале сказано, что соответствующее предложение обсуждалось с Вашингтоном и Тегераном. В частности, главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир регулярно контактировал с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

До этого верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.