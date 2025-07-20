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20 июля 2025 в 06:35

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пока ещё малоизвестный цветок стремительно завоёвывает сердца садоводов своей невероятной декоративностью и выносливостью. Аргирантемум, который часто называют «маргаритковой хризантемой» или «парижской ромашкой», представляет собой пышный кустарник, буквально усыпанный нежными цветами с весны до поздней осени. Его главное очарование — в обильном и продолжительном цветении: с апреля по ноябрь растение образует шапки изящных соцветий, напоминающих ромашки, но с более крупными и выразительными цветками.

Особенно популярен аргирантемум кустарниковый — его компактные формы идеальны для контейнерного выращивания, а высокорослые сорта прекрасно смотрятся в миксбордерах. Цветовая палитра варьируется от белоснежных до насыщенно-розовых и даже малиновых оттенков, что позволяет создавать эффектные композиции. При этом растение удивительно неприхотливо: оно хорошо переносит засуху, не боится ветра и требует минимального ухода — достаточно регулярного полива и периодических подкормок для поддержания пышного цветения.

В регионах с холодными зимами аргирантемум выращивают как однолетник или переносят в помещение, где он продолжает радовать своими цветами. Его универсальность, устойчивость к болезням и способность быстро восстанавливаться после стресса делают этот цветок идеальным выбором как для опытных садоводов, так и для новичков!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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