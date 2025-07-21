Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 21:35

Россиянам перечислили опасные регионы для владельцев частных домов

ВСК: Подмосковье оказалось самым опасным регионом для владельцев частных домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антирейтинг самых опасных регионов для владельцев частных домов возглавили Московская и Челябинская области, пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование «Страхового Дома ВСК». По обнародованным данным, именно там чаще всего фиксируются разные чрезвычайные происшествия.

Речь идет о затоплениях (38%), пожарах (23%), стихийных бедствиях (13%) и неправомерных действиях третьих лиц (6%). Так, в Московской области показатель попадания домов в ЧП составляет около 6%, а в Челябинской — примерно 5%.

В список опасных регионов также вошли Краснодарский и Приморский края (по 3,5%), Тюменская область (3,4%) и Удмуртия (3%). Чаще всего инциденты фиксируются в апреле (12%). Реже всего происшествия происходят в мае и июне (по 2%).

Ранее стало известно, что дачникам необходимо строго следить за тем, какие растения они выращивают на своих участках. Некоторые виды мака могут привести к серьезной юридической ответственности, о чем предупредил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Московская область
Челябинская область
дома
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дети эвакуированы»: осколки БПЛА в Бердянске рухнули на детсад
Колумбийская собака спасла более 30 человек, подорвавшись на мине
Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды
Клара Новикова раскрыла, общается ли сейчас с Пугачевой и Галкиным
Компот пахнет ананасом, а варится из кабачка — тропики в банке
«Раиса такой не готовила»: Новикова раскрыла, как кормила Горбачева борщом
Канада выделит $14,6 млн на обслуживание танков Leopard 2 для Украины
Шмыгаль указал на многомиллиардный разрыв в военном бюджете Украины
Россиянам перечислили опасные регионы для владельцев частных домов
Экс-полицейский убил жену после того, как она узнала о его измене
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.