Россиянам перечислили опасные регионы для владельцев частных домов

Антирейтинг самых опасных регионов для владельцев частных домов возглавили Московская и Челябинская области, пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование «Страхового Дома ВСК». По обнародованным данным, именно там чаще всего фиксируются разные чрезвычайные происшествия.

Речь идет о затоплениях (38%), пожарах (23%), стихийных бедствиях (13%) и неправомерных действиях третьих лиц (6%). Так, в Московской области показатель попадания домов в ЧП составляет около 6%, а в Челябинской — примерно 5%.

В список опасных регионов также вошли Краснодарский и Приморский края (по 3,5%), Тюменская область (3,4%) и Удмуртия (3%). Чаще всего инциденты фиксируются в апреле (12%). Реже всего происшествия происходят в мае и июне (по 2%).

Ранее стало известно, что дачникам необходимо строго следить за тем, какие растения они выращивают на своих участках. Некоторые виды мака могут привести к серьезной юридической ответственности, о чем предупредил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.