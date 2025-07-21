Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму Юрист Рыбченко: за некоторые виды мака можно получить штраф или сесть в тюрьму

Дачникам необходимо строго следить за тем, какие растения они выращивают на своих участках. Некоторые виды мака могут привести к серьезной юридической ответственности, заявил агентству ПРАЙМ руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По его словам, выращивание определенных сортов цветка, содержащих наркотические вещества, на дачном участке является нарушением закона и влечет за собой административное или даже уголовное наказание. Под запрет попадает культивирование мака снотворного (Papaver somniferum) и других видов рода Papaver, в составе которых есть наркотические соединения.

За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность, — подчеркнул эксперт.

За сам факт выращивания таких растений нарушителю грозит административная ответственность. Мерами наказания могут стать штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток. Однако если садовод вырастил 10 и более запрещенных растений, это уже считается уголовным преступлением по статье 231 УК РФ. Санкции этой статьи суровы: штраф до 300 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за период до двух лет), обязательные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Наказание резко ужесточается за выращивание в особо крупном размере — от 200 растений. В этом случае виновному может грозить лишение свободы на срок до восьми лет, которое может сопровождаться ограничением свободы до двух лет или без такового.

Дачникам, самовольно вырубающим соседские деревья, грозит наказание в виде штрафа, предупредила ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. При этом она отметила, что граждане имеют право спилить ветки без захода на чужую территорию, если они проросли на участок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.