Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 05:31

Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму

Юрист Рыбченко: за некоторые виды мака можно получить штраф или сесть в тюрьму

Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты Народные приметы 16 июля: Стожары, мак и охотничьи секреты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дачникам необходимо строго следить за тем, какие растения они выращивают на своих участках. Некоторые виды мака могут привести к серьезной юридической ответственности, заявил агентству ПРАЙМ руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

По его словам, выращивание определенных сортов цветка, содержащих наркотические вещества, на дачном участке является нарушением закона и влечет за собой административное или даже уголовное наказание. Под запрет попадает культивирование мака снотворного (Papaver somniferum) и других видов рода Papaver, в составе которых есть наркотические соединения.

За выращивание на участке видов мака, которые содержат наркотические вещества, дачникам грозит административная или уголовная ответственность, — подчеркнул эксперт.

За сам факт выращивания таких растений нарушителю грозит административная ответственность. Мерами наказания могут стать штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток. Однако если садовод вырастил 10 и более запрещенных растений, это уже считается уголовным преступлением по статье 231 УК РФ. Санкции этой статьи суровы: штраф до 300 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за период до двух лет), обязательные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Наказание резко ужесточается за выращивание в особо крупном размере — от 200 растений. В этом случае виновному может грозить лишение свободы на срок до восьми лет, которое может сопровождаться ограничением свободы до двух лет или без такового.

Дачникам, самовольно вырубающим соседские деревья, грозит наказание в виде штрафа, предупредила ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. При этом она отметила, что граждане имеют право спилить ветки без захода на чужую территорию, если они проросли на участок.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

адвокаты
дачники
суды
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции жестко высказались о последнем шансе для Украины
Депутат призвал наказать подростков и их родителей за один трен в соцсетях
МЧС предупредило о возможности потери имущества в жару
Назван цветок, за выращивание которого можно угодить в тюрьму
«50-дневная кампания»: Лондон намерен объявить об усилении поддержки Киева
Адвокат назвала условия признания завещания ничтожным
«Постоянно на взводе»: боец СВО назвал главные страхи солдат ВСУ
Раскрыта ответственность родителей за купание детей без присмотра
Стало известно, когда Нетаньяху даст показания в суде
Появились данные о состоянии пострадавших при ДТП в Якутии
Самый длинный угольный конвейер России вспыхнул на Сахалине
Юрист раскрыл, в каком случае позирование в форме креста грозит наказанием
Два украинских офицера сбежали в Польшу во время учений
В Совфеде призвали запретить дарксторы в жилых домах
Мосгорсуд примет решение о продлении ареста Тимура Иванова
В России решили упорядочить оплату криптовалютой товаров и услуг
Названы продукты, которые крайне опасно есть летом
Сенатор назвал действенный способ повысить рождаемость в России
Начался ежегодный тур Мишустина по ДФО
Пошлины Трампа вызвали зависимость США от России
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.