Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом

Дачникам, самовольно вырубающим соседские деревья, грозит наказание в виде штрафа, предупредила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. При этом она отметила, что граждане имеют право спилить ветки без захода на чужую территорию, если они проросли на участок, передает ТАСС.

Самовольно спилить дерево на соседнем участке вы не имеете права, это покушение на частную собственность, за это возможно наказание. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, вы имеете право, — объяснила депутат.

Оглоблина добавила, что если сосед не желает договариваться, сперва нужно направить ему письмо с описанием нарушения. Она напомнила, что высокорослые деревья должны находиться как минимум в трех метрах от границы соседнего участка, среднерослые — в двух метрах, а кустарники — в метре.

При этом, как рассказал юрист Илья Русяев, за вырубку деревьев на собственном участке дачникам, как правило, не грозит штраф. Однако исключениями могут стать земли, которые входят в границы зеленого пояса или санитарно-защитной зоны.