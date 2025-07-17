Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 13:48

Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом

Депутат Оглоблина напомнила дачникам о штрафах за вырубку соседских деревьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дачникам, самовольно вырубающим соседские деревья, грозит наказание в виде штрафа, предупредила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. При этом она отметила, что граждане имеют право спилить ветки без захода на чужую территорию, если они проросли на участок, передает ТАСС.

Самовольно спилить дерево на соседнем участке вы не имеете права, это покушение на частную собственность, за это возможно наказание. Но самостоятельно опилить ветки деревьев без захода на соседний участок, которые проросли на ваш участок, вы имеете право, — объяснила депутат.

Оглоблина добавила, что если сосед не желает договариваться, сперва нужно направить ему письмо с описанием нарушения. Она напомнила, что высокорослые деревья должны находиться как минимум в трех метрах от границы соседнего участка, среднерослые — в двух метрах, а кустарники — в метре.

При этом, как рассказал юрист Илья Русяев, за вырубку деревьев на собственном участке дачникам, как правило, не грозит штраф. Однако исключениями могут стать земли, которые входят в границы зеленого пояса или санитарно-защитной зоны.

Госдума
депутаты
дачники
участки
деревья
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист раскрыл суть отношений США и Израиля при Трампе
Стало известно, могут ли сапоги из резины защитить от удара молнии
В Калининградской области восстановили электроснабжение после аварии
Россиянин задолжал 900 тысяч рублей из-за нежелания служить в армии
«Пусть возвращаются»: в Госдуме раскрыли, за что будут лишать гражданства
Российские банки хотят попросить о помощи государства
В СПЧ попросили Бастрыкина проверить перекрывших путь военным мигрантов
Мария Шарапова продает особняк за $25 млн из-за мужа
Спикер МИД Украины нахамил Орбану с помощью нейросети Grok
В Индии заявили о готовности отказаться от нефти из РФ при введении санкций
В Европе раскрыли, даст ли Трамп Украине дальнобойные ракеты
Стало известно о смерти американского режиссера с российскими корнями
Сайт со списком экстремистских материалов «упал» после решения Госдумы
Французскому певцу подарили портрет Путина с его автографом
Турэксперт раскрыл, где дешевле всего отдохнуть на море в августе
Диетолог рассказала о скрытой опасности холодного кофе в жару
Раскрыто, какие российские ракеты не может сбить ЗРК Patriot
«Никто не вкладывал ни цента»: экс-депутат Рады о сделке США и Украины
«Кишка тонка»: в ГД ответили на угрозы генерала США уничтожить Калининград
Раскрыто, кого Россия должна «благодарить» за политические припадки Трампа
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.