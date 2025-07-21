В Сумской области 71-я отдельная егерская бригада понесла большие потери. Разгром элитного подразделения армии противника вызвал протесты со стороны родственников военных, пропавших без вести. ВС РФ все чаще «приходят на помощь» простым украинцам, уничтожая территориальные центры комплектования (ТЦК). К чему может привести режим Владимира Зеленского истощение человеческих ресурсов на фоне продвижения российских войск — в материале NEWS.ru.

Что случилось с элитным украинским подразделением в Сумской области

21 июля СМИ сообщили о массовых потерях в 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ. В результате часть подразделений была выведена на доукомплектование.

Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин рассказал NEWS.ru, что положение в бригаде можно считать катастрофическим. «Она понесла 50% потерь личного состава и техники, что позволяет говорить о ее небоеспособности», — считает Алехин.

Разгром элитного подразделения привел к открытым акциям протеста родственников бойцов, пропавших без вести в Житомире. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригаде, сообщают СМИ.

Кто стал союзником простых украинцев в борьбе против территориальных центров комплектования

Стихийные выступления украинцев против войны в различных регионах страны проходят все чаще. В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах, задерживая молодежь и пожилых мужчин.

Так, жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в населенный пункт. «В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — написал в социальных сетях уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Женщина в Киеве во время одиночного пикета Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, на Украине участились случаи одиночного сопротивления. В частности, в середине июля в Сеть попало видео, на котором мужчина отбился от напавших на него сотрудников ТЦК с помощью лопаты. По информации украинских СМИ, к настоящему моменту его не задержали. В начале июля житель города Хмельницкого ранил ножом собиравшихся вручить ему повестку сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации.

Между тем бойцы ВС РФ планомерно и целенаправленно уничтожают ТЦК, дезорганизуя их работу. Только за первую неделю июля было атаковано и разрушено до 10% всех украинских территориальных центров комплектования. Минобороны РФ практически ежедневно сообщает о поражении объектов украинских «людоловов», как их зачастую называют жители соседнего государства.

Как сказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, отчасти удары по ТЦК можно считать помощью украинцам. «Это серьезная военная тема — мобилизационные ресурсы. Это важно, потому что чем меньше организация, чем меньше пополнение врага будет идти на фронт, тем лучше для нас и наших бойцов. Поэтому удары будут наноситься, осталось еще много объектов», — сказал он.

Как ВС РФ освобождают Украину

Параллельно продолжается наступление российских вооруженных сил практически по всей линии соприкосновения. По данным Минобороны РФ, только за прошедшую неделю ВС РФ установили контроль в общей сложности над десятью населенными пунктами в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

«Наши подразделения всех группировок войск полностью владеют оперативной ситуацией и тактической инициативой на всех участках линии боевого соприкосновения. Это факт», — сказал военный эксперт Алехин. По его словам, людские ресурсы ВСУ непрерывно истощаются, противник несет потери, но пока еще держится.

«Что будет дальше, зависит от многих факторов, но перелом наступит, когда у них полностью исчерпаются все резервы. Пока у них имеются оружие и боеприпасы, приток наемников сохраняется», — отметил Алехин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

С января 2025 года российские Вооруженные силы взяли под контроль 2395 квадратных километров украинской территории, что по площади сравнимо с Люксембургом.

Как сказал NEWS.ru руководитель Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев, реальная поддержка режима Зеленского неуклонно падает. Тяжелая для Украины ситуация на фронте приближает его к краху, добавил он.

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