ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 21 июля 2025 года, где произошел тотальный разгром элиты ВСУ?

Ситуация в Курской области утром 21 июля

На Теткинском и Глушковском направлениях ВС РФ в течение суток наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ на отдалении от государственной границы, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Попытки прорыва украинских оккупантов в Курскую область закончились для ВСУ утратой боеспособности 158-й бригады, о ситуации в которой сегодня пишут даже ярые бандеровцы», — отметил источник.

Сутками ранее ВСУ не предпринимали новых попыток прорыва государственной границы, украинское командование сосредоточило усилия на восполнении потерь штурмовых подразделений, задействованных на данном участке, отмечал канал.

До этого украинские войска также выдерживали затишье; в результате комплексного огневого поражения ВС РФ уничтожили две боевые группы и два минометных расчета ВСУ на отдалении от госграницы, писал источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что происходит в Сумской области утром 21 июля

На Сумском направлении украинское командование продолжает бросать на убой штурмовые группы в попытках отбить утраченные позиции — ВС РФ перемалывают личный состав ВСУ, активно работает авиация, сообщил «Северный ветер».

«Наши морпехи и мотострелки в ходе ожесточенных боев выбили противника из нескольких опорных пунктов в окрестностях Варачино, а также продвинулись в самом населенном пункте. Подразделения ВДВ „северян“ продолжают вести успешные наступательные действия рядом с Юнаковкой. Непосредственно в селе наши десантники ведут упорные бои на юго-западной окраине населенного пункта, где за прошедшие сутки были зачищены три домовладения», — пишут авторы.

Как утверждает канал, «пушечное мясо из 225-го штурмполка не прекращает попытки отбить утраченные позиции в Кондратовке и окрестностях населенного пункта». По наступающим штурмовым группам наносят удары операторы БПЛА, артиллерия и авиация, добавил источник.

«О характере боевых действий на данном участке фронта говорят десятки сообщений, публикуемых ежедневно в соцсетях родственниками пропавших без вести вээсушников, которые пытаются узнать хоть какую-то информацию о своих родных и близких», — сообщил «Северный ветер».

Авторы со ссылкой на публикации украинских «волонтеров» утверждают, что командование ВСУ начало использовать в боях 214-й штурмбат, первые подразделения которого перебросили в Сумы в конце июня.

Также источник заявил о тотальном разгроме элиты из 71-й егерской бригады ВСУ в Сумской области, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование из-за потерь.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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