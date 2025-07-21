Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 июля: инфографика

В ночь на 21 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи, в период с 23:20 мск 20 июля до 7:00 мск 21 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — заявили в оборонном ведомстве.