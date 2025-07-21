В ГД предупредили, что Киев может «пересобрать» ВСУ еще несколько раз

В ГД предупредили, что Киев может «пересобрать» ВСУ еще несколько раз Депутат Журавлев: Киев сможет укомплектовать ВСУ целиком еще несколько раз

У Украины по-прежнему сохраняется мощный людской ресурс, что дает Киеву возможность «пересобрать» свои вооруженные силы еще не раз, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, российским войскам предстоит еще много работы до окончательной победы.

То и дело появляются сведения о массовых потерях среди элитных подразделений ВСУ, но, к великому сожалению, это вовсе не означает, что сопротивление сломлено. На фронтах наши войска продвигаются крайне тяжело, под роями дронов, повсюду сталкиваясь с ожесточенной обороной врага, — сказал Журавлев.

Он напомнил о подсчетах западных СМИ, согласно которым с начала 2025 года ВС РФ заняли территорию, равную примерно Люксембургу. По его словам, с одной стороны, это много и успех стабилен, но, с другой, не стоит забывать, что Украина является одной из самых больших в Европе стран.

Так что нам еще идти и идти. Складывается впечатление, что украинцы воевать не хотят, особенно, когда показывают, как идет там мобилизация — людей хватают прямо на улицах. Но и здесь следует помнить, что человеческий потенциал у Украины огромен. Пусть и варварскими способами, но укомплектовать ВСУ целиком там смогут еще несколько раз, тем более нынешнему киевскому режиму ничуть не жаль украинцев, — сказал Журавлев.

Расчеты на внутренние брожение тоже пока не оправдываются, отметил депутат. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «настолько закрутил гайки, что выступать против него сейчас на Украине фактически означает — оказаться убитым либо в застенках СБУ», поэтому желающих митинговать не находится. России же надо просто в прежнем уверенном темпе идти вперед, понимая, что каждый шаг так или иначе отнимает каплю власти у Зеленского, заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что говорить о крахе режима Зеленского или армии страны пока преждевременно. По его словам, ВСУ еще в состоянии преподнести неприятные сюрпризы в виде очередной попытки контрнаступления.