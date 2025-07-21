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21 июля 2025 в 13:21

В Госдуме предупредили о «неприятных сюрпризах» от ВСУ

Депутат Бородай: ВСУ еще могут предпринять сюрпризы в виде контрнаступления

Александр Бородай Александр Бородай Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Говорить о крахе режима президента Украины Владимира Зеленского или армии страны пока преждевременно, заявил депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru. По его словам, ВСУ еще в состоянии преподнести «неприятные сюрпризы» в виде очередной попытки контрнаступления.

Нельзя говорить о крахе украинской армии потому, что одна бригада, вторая бригада, третья бригада понесла тяжелые потери. Это правда. Никто этого не отрицает. Это действительно так. Но мы видим, что боеспособность украинской армии сохраняется, управляемость украинской армии сохраняется. Мы видим, что наши противники, например, сохраняют у себя определенного рода резервы, которые явно готовят для контрнаступательных действий. Видим непрекращающееся перевооружение украинской армии, изменение тактики, — сказал Бородай.

Парламентарий добавил, что у ВСУ постоянно усиливается беспилотная составляющая. На фронте, который российские войска смогли растянуть, в том числе, благодаря заходу в Сумскую область, идут «реально достаточно затяжные тяжелые бои», отметил он.

Более того, я еще раз говорю и хочу сказать, что мы в состоянии ожидать от противника в том числе и неприятных сюрпризов контрнаступательного характера. И в состоянии их ожидать в относительно ближайшие месяцы, — заключил Бородай.

Ранее председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что массированные удары ВС РФ вызывают недоумение у бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные привыкли к относительно щадящему режиму действий российской армии, но теперь ситуация изменилась. Он отметил, что точные и интенсивные удары лишают ВСУ уверенности даже в тыловых зонах.

Россия
Украина
ВСУ
Александр Бородай
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
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