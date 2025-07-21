В Италии в последний момент отменили концерт Гергиева: реакция РФ, протесты

В Италии отменили концерт генерального директора Большого театра, дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в городе Казерта в рамках фестиваля Un'Estate da Re 27 июля. Что об этом известно?

Почему в Италии отменили концерт Гергиева

С критикой предстоящего концерта выступал министр культуры Италии Алессандро Джули. Местные СМИ сообщили, что готовившееся мероприятие вызвало «бурную полемику и опасения возможных протестов». Это связано с тем, что Гергиев «известен близостью к президенту РФ Владимиру Путину», и его концерт может быть воспринят как «инструмент российской пропаганды». При этом власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжали настаивать на своем решении пригласить музыканта.

Посольство России отреагировало на решение властей Италии, заявив, что скандальная ситуация вокруг концерта Гергиева создана искусственно.

«Она показала, что в Италии при полном попустительстве власти придерживаются не партийных, а достаточно активных и крикливых деструктивных сил, которые делают все, чтобы спровоцировать негативное восприятие Италии в России и России в Италии, а по сути, поссорить народы наших стран, русских и итальянцев», — отметили в посольстве.

Валерий Гергиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о планировавшемся концерте Гергиева, почему его пригласили

Предполагалось, что Гергиев впервые даст концерт в Европе после начала боевых действий на Украине и будет дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно с участием артистов Мариинки. С 2022 года сотрудничество с Гергиевым прекратили миланский театр «Ла Скала», концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке, Баварская государственная опера и Роттердамский филармонический оркестр. МИД Латвии внес российского дирижера в список нежелательных деятелей культуры. В июне 2025 года Гергиев попал под санкции Канады.

Когда Гергиева пригласили в Италию, в России сочли, что «лед тронулся».

«Все-таки русская культура всегда имела большой вес в Европе и в мире, и все-таки спрос на нее, необходимость в ней ощутима. Выступление Гергиева в Италии говорит о том, что в политической повестке что-то меняется относительно культуры», — сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина.

Тем временем вице-председатель Европарламента от итальянской оппозиции Пина Пичерно требовала запретить выступление Гергиева. Винченцо Де Лука в ответ настаивал, что Россия, Санкт-Петербург и Большой театр — это Европа. Он также назвал дирижера величайшим артистом.

Депутат Виталий Милонов пояснил NEWS.ru, что власти региона Кампания пригласили Гергиева на фестиваль и отказались его «отменять» в ответ на требование своих политиков, потому что ценят русское искусство и считают дирижера его представителем.

«Итальянцы как люди с хорошим художественным вкусом естественно хотят слышать Гергиева. А кого им еще приглашать? Этих с вышиванками, лентами жовто-блакитными, не известных никому?» — сказал Милонов.

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