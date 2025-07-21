Составлен список звезд, которые развелись после долгих лет брака

21 июля стало известно, что недавно вышедший по УДО актер Михаил Ефремов разошелся с Софьей Кругликовой, на которой женат 23 года. Кто еще из российских звезд разводился после долгих лет брака?

Кто из звезд разводился после долгих лет брака, список

Как сообщили источники, Ефремов и Кругликова часто конфликтовали, особенно после слухов о том, что к артисту в колонию на свидания приходила его коллега — актриса Дарья Белоусова.

Официально заявление о расторжении брака пока не зарегистрировано, однако инсайдер из окружения семьи рассказал, что «это вопрос времени». Развод могут временно отложить из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.

Сам Ефремов или его представитель эту информацию не комментировали.

После долгих лет брака также развелись юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, они были вместе 32 года. Одна из поклонниц осудила комика за развод, написав, что теперь «стало модной традицией выбрасывать за борт жен, отработавших ресурс». Петросян возразил женщине: «Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни, это сделала она, притом давным-давно». После развода со Степаненко артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

После 25 лет брака распался союз режиссера Федора Бондарчука и телеведущей Светланы Бондарчук. Кинематографист после этого женился на актрисе Паулине Андреевой. Фанаты Бондарчука назвали ее разлучницей и обвиняли в разрушении семьи. Однако режиссер отверг эти претензии.

«Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, не так», — сказал Бондарчук.

Актриса Алена Хмельницкая и режиссер Тигран Кеосаян Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана тоже не осталась одинокой, она вышла замуж за директора студии Bestinspace Design Сергея Харченко.

Актриса Алена Хмельницкая и режиссер Тигран Кеосаян прожили в браке 21 год. В 2014 году они развелись. Позже в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Кеосаян сообщил, что виной этому был он.

«Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту (главреда RT Маргариту Симоньян. — NEWS.ru). Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина… Жизнь так сложилась», — заявил он.

Хмельницкая причиной развода называла различие взглядов на жизнь.

«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя», — сказала актриса в программе «Судьба человека».

В 2016 году Хмельницкая начала встречаться с бизнесменом Александром Синюшиным, однако в 2024 году они расстались.

Актеры Сергей и Ирина Безруковы развелись спустя 15 лет брака. В интервью Cosmopolitan артист признался, что это произошло потому, что он встретил другую женщину — режиссера Анну Матисон. По его словам, когда у них завязался роман, он понял, что настало время двигаться дальше.

Безруков также отметил, что в этой жизни «нельзя обрести счастье, не наломав дров». Артист подчеркнул, что не существует четких правил, указывающих, как надо жить.

«К жизни возвращает только любовь», — считает артист.

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