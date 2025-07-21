Экс-полицейский убил жену после того, как она узнала о его измене People: в США экс-полицейский убил жену, которая случайно узнала о его измене

Бывший полицейский из Великобритании 57-летний Брайан Макманус расправился в США с женой, 63-летней Люсиль Энн Макманус, которая случайно узнала о его измене, передает People. Экс-правоохранитель не хотел, чтобы она раскрыла его связанный с иммиграционным статусом секрет. В частности, благодаря этому браку ему предоставили грин-карту в США, а узнавшая о предательстве супруга хотела заявить властям, что их союз был фиктивным.

Бывший полицейский из Англии убил свою жену из Джорджии после того, как она узнала о его измене. Он хотел заставить ее замолчать, чтобы она не раскрыла его секрет, связанный с иммиграционным статусом, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка из Канады отправилась с 45-летним отцом в поездку по Соединенным Штатам и не выжила. Ребенка нашли мертвым после обмана родителя о ее «похищении» мужчиной за рулем белого фургона. Как объяснил отец, он остановился с дочкой на стоянке для отдыха на автомагистрали I-87 неподалеку от озера Джордж, чтобы сходить в уборную, именно в это время его дочь якобы похитили.