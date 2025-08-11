Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:50

Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге подросток едва не отрезал ухо школьнику, в Москве электрик хотел подглядывать за женщинами в туалете торгового центра, в Омске студент признался перед фейковым отрядом «спецназа» во взятке — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Пьяный школьник чуть не лишил сверстника уха

В Санкт-Петербурге пьяный подросток набросился с ножом на школьника во время ссоры, сообщила пресс-служба СУ СК России по городу. 16-летний пострадавший получил ранения груди, локтя, бедра и уха.

«Фигурант <…> в ходе произошедшего конфликта со своим знакомым 2009 года рождения нанес последнему не менее четырех ударов ножом в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей», — сказано в сообщении.

Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело по статье о покушении на убийство. Решение об аресте подростка пока не принято.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пожилой вуайерист подглядывал за женщинами в ТЦ

В Москве 64-летнего местного жителя осудили за незаконную съемку в женском туалете торгового центра «Город Косино». Фигурант заказал через интернет два видеорегистратора и замаскировал их под туалетный ершик и подставку для него.

Устройства мужчина установил в кабинке женского туалета. Чтобы избежать разоблачения, он переоделся в женскую одежду, надел парик и перчатки, а также нанес макияж. Вуайерист занял соседнюю кабинку для наблюдения за съемкой, однако первая же попытка фиксации окончилась неудачей.

Пожилого москвича задержали. Экспертиза установила, что он испытывал сексуальное возбуждение в процессе подглядывания. Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Взяточник сдал себя на празднике

В Омске разыграли студента железнодорожного техникума, инсценировав его задержание спецназом. Во время «операции» молодой человек, приняв все за чистую монету, признался в даче взяток преподавателю и сдал своих сокурсников.

Как выяснилось, это был тщательно спланированный розыгрыш, который друзья устроили парню на день рождения. Однако записанное на видео признание попало в интернет и привлекло внимание настоящих правоохранительных органов. Сейчас они изучают обстоятельства произошедшего.

