Фальшивый спецназ задержал студента, который рассказал правду о взятках Студент техникума в Омске признался во взятках во время розыгрыша

В Омске разыграли студента железнодорожного техникума, инсценировав его задержание спецназом, сообщает Telegram-канал Mash. Во время «операции» молодой человек, приняв все за чистую монету, признался в даче взяток преподавателю и сдал своих сокурсников.

Как выяснилось, это был тщательно спланированный розыгрыш, который друзья устроили парню на день рождения. Однако записанное на видео «признание» попало в интернет и привлекло внимание настоящих правоохранительных органов. Сейчас они изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве был задержан оперативник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) — одного из наиболее закрытых подразделений МВД РФ. Следствие подозревает его в получении взятки на сумму 5 млрд рублей и причастности к хакерским атакам. По оперативным данным, сотрудники БСТМ якобы получили деньги от администратора криптобиржи, после чего легализовали средства, приобретя элитную недвижимость в дубайской башне «Бурдж-Халифа».

До этого в Ханты-Мансийском автономном округе вынесен арест в отношении Анатолия Згонникова, занимавшего пост заместителя главы Когалыма. Как следует из сообщения пресс-службы судов Югры, чиновник обвиняется в коррупционных преступлениях.