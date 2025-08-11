Мирзоян рассказал Лаврову о контактах Пашиняна с главами США и Азербайджана

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова о контактах премьера Армении Никола Пашиняна с главами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном.

Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Пашиняна с президентами США Трампом и Азербайджана — Алиевым. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг., достигнутых при центральной роли России, — отметили на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения восстановят дипломатические отношения после завершения процедуры обмена ратификационными грамотами по мирному соглашению. Об этом говорится в тексте парафированного договора. Согласно документу, обмен грамотами произойдет в течение нескольких дней после завершения процесса ратификации.

Также стороны договорились о формировании совместной комиссии, которая займется мониторингом выполнения условий парафированного мирного соглашения. В функции этого органа войдет контроль за соблюдением договоренностей, урегулирование возможных разногласий и при необходимости привлечение международных наблюдателей для разрешения спорных ситуаций.