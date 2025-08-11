Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:08

Мирзоян рассказал Лаврову о контактах Пашиняна с главами США и Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова о контактах премьера Армении Никола Пашиняна с главами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном.

Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Пашиняна с президентами США Трампом и Азербайджана — Алиевым. Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг., достигнутых при центральной роли России, — отметили на Смоленской площади.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения восстановят дипломатические отношения после завершения процедуры обмена ратификационными грамотами по мирному соглашению. Об этом говорится в тексте парафированного договора. Согласно документу, обмен грамотами произойдет в течение нескольких дней после завершения процесса ратификации.

Также стороны договорились о формировании совместной комиссии, которая займется мониторингом выполнения условий парафированного мирного соглашения. В функции этого органа войдет контроль за соблюдением договоренностей, урегулирование возможных разногласий и при необходимости привлечение международных наблюдателей для разрешения спорных ситуаций.

Армения
Азербайджан
США
МИД РФ
Сергей Лавров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я таю на глазах»: Полина Диброва показала ультраобтягивающий костюм
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок стал жертвой приставаний иностранца на заправке
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.