Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России ТАСС: военные ВСУ переходят на сторону ВС России для защиты Украины

Военнослужащие украинской армии переходят на сторону российских войск, чтобы защищать украинский народ и страну, рассказал организатор «Каравана антифашистов» Давид Каккиони в беседе с ТАСС. Он отметил, что для некоторых из них этот выбор связан с личными убеждениями и пониманием воинского долга.

У нас были встречи с бывшими украинскими военными, которые теперь воюют на российской стороне. Они были вежливы и рассказали нам, что так они защищают свою страну, даже Конституцию Украины и украинский народ. Это было довольно новым взглядом для нас, но это правда, военные должны защищать, — заключил Каккиони.

Ранее стало известно о массовом исчезновении украинских военных в Сумской области. Особенно тяжелые потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ в районе Юнаковки, где командование бросает в бой подразделения «любой ценой».

Как сообщил связанный с группировкой войск «Север» российской армии источник, за последние сутки, 11 августа, российские десантники продвинулись на 200 метров и установили контроль над пятью зданиями в населенном пункте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.