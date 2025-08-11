Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:41

Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России

ТАСС: военные ВСУ переходят на сторону ВС России для защиты Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Военнослужащие украинской армии переходят на сторону российских войск, чтобы защищать украинский народ и страну, рассказал организатор «Каравана антифашистов» Давид Каккиони в беседе с ТАСС. Он отметил, что для некоторых из них этот выбор связан с личными убеждениями и пониманием воинского долга.

У нас были встречи с бывшими украинскими военными, которые теперь воюют на российской стороне. Они были вежливы и рассказали нам, что так они защищают свою страну, даже Конституцию Украины и украинский народ. Это было довольно новым взглядом для нас, но это правда, военные должны защищать, — заключил Каккиони.

Ранее стало известно о массовом исчезновении украинских военных в Сумской области. Особенно тяжелые потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ в районе Юнаковки, где командование бросает в бой подразделения «любой ценой».

Как сообщил связанный с группировкой войск «Север» российской армии источник, за последние сутки, 11 августа, российские десантники продвинулись на 200 метров и установили контроль над пятью зданиями в населенном пункте. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ВС РФ
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.