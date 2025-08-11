В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому Welt: Зеленскому придется пойти на уступки в территориальном вопросе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется пойти на территориальные компромиссы, заявил немецкий журналист издания Welt Кристоф Ваннер. По его словам, находясь на Украине, он неоднократно слышал от людей, близких к окружению главы государства, что Киеву, вероятно, придется принять болезненные уступки.

У Зеленского сейчас серьезные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне все чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины, — считает журналист.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что отказ президента Украины от территориальных уступок связан с его стремлением удержать власть. По мнению эксперта, именно это превращает Зеленского в основное препятствие на пути к урегулированию кризиса.

Кроме того, профессор Американского университета в Вашингтоне и директор Института ядерных исследований Питер Кузник заявил, что Зеленский не имеет иного варианта, кроме как пойти на территориальные потери ради установления мира. Эксперт отметил, что это очевидно для всех.