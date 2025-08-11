Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 21:08

В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому

Welt: Зеленскому придется пойти на уступки в территориальном вопросе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется пойти на территориальные компромиссы, заявил немецкий журналист издания Welt Кристоф Ваннер. По его словам, находясь на Украине, он неоднократно слышал от людей, близких к окружению главы государства, что Киеву, вероятно, придется принять болезненные уступки.

У Зеленского сейчас серьезные проблемы. Особенно учитывая, что на международном уровне все чаще говорят о потере Украиной земель. <…> Здесь, на Украине, я нередко слышу, особенно от людей из окружения Зеленского, что придется идти на болезненные компромиссы. Похоже, это и есть горькая реальность для Украины, — считает журналист.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что отказ президента Украины от территориальных уступок связан с его стремлением удержать власть. По мнению эксперта, именно это превращает Зеленского в основное препятствие на пути к урегулированию кризиса.

Кроме того, профессор Американского университета в Вашингтоне и директор Института ядерных исследований Питер Кузник заявил, что Зеленский не имеет иного варианта, кроме как пойти на территориальные потери ради установления мира. Эксперт отметил, что это очевидно для всех.

Украина
Владимир Зеленский
территории
компромиссы
