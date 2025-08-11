В Сумах распределением бойцов 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ по другим подразделениям и позициям занимается заместитель командира батальона с позывным Гайка, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, в некоторых точках бригады после боев остаются по одному-двум военнослужащим, которых не меняют месяцами.

Ситуация в 156-й омбр с раздачей людей в «командировки» десантным бригадам ожидаемо привела к тому, что личный состав, отправленный на позиции в начале лета, менять больше некому. На некоторых точках выжило всего по одному-два человека, именно они активнее всего запрашивают командование сменить их, — уточнил собеседник агентства.

Как отметил источник, решение о передаче бойцов в другие подразделения принимает командир бригады полковник Юрий Гупалюк, возглавивший 156-ю омбр в феврале. А распределение по позициям осуществляет военнослужащая с позывным Гайка. В юном возрасте она стала заместителем командира батальона и получила полномочия управлять личным составом. Из-за этого в Сумской области украинские военные месяцами остаются на одних и тех же позициях без ротации.

Ранее ветеран отряда «Вихрь» Алексей Шорохов рассказал, что ВСУ потеряли более половины американских танков Abrams из-за технических неисправностей и невозможности полевого ремонта. По его данным, часть оставшихся машин была уничтожена российскими войсками, а уцелевшие танки украинская сторона предпочла скрыть от публичного внимания.