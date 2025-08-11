ВСУ «сточили» почти всех штурмовиков в атаках на Юнаковку

Командование ВСУ допустило значительные потери личного состава 95-й отдельной штурмовой бригады в ходе неудачных операций на Сумском направлении, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, некомпетентное руководство оперативно-тактической группы «Сумы» практически полностью истощило бригаду в бесперспективных атаках на Юнаковку.

Не лучше ситуация и в 95-й ОДШБр, которую командование оперативно-тактической группы «Сумы» «сточило» в бессмысленных штурмах Юнаковки, — сказал источник.

Ранее стало известно, что в Сумах распределением бойцов 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ по другим подразделениям и позициям занимается заместитель командира батальона с позывным Гайка. По данным источника, в некоторых точках бригады после боев остаются по одному-два военнослужащих, которых не меняют месяцами.

Между тем ветеран отряда «Вихрь» Алексей Шорохов рассказал, что ВСУ потеряли более половины американских танков Abrams из-за технических неисправностей и невозможности полевого ремонта. По его данным, часть оставшихся машин была уничтожена российскими войсками, а уцелевшие танки украинская сторона предпочла скрыть.