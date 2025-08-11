Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 21:43

Трамп публично признал могущество России

Трамп: Россия победила Гитлера с Наполеоном и выигрывает войны

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия — огромная страна, которая смогла победить нацистскую Германию во главе с Адольфом Гитлером и императора Первой французской империи Наполеона Бонапарта, заявил президент США Дональд Трамп. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, республиканец сослался на слова своего друга, который объяснил ему, что сила России заключается в ее истории. Трансляцию выступления вел YouTube-канал американской администрации.

Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна. <...> Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона, — отметил Трамп.

Американский лидер также поделился, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого считает своим другом. На вопрос американского политика о возможном поражении России в конфликте на Украине Орбан ответил: «Россия — это огромная страна, которая побеждает».

Ранее хозяин Белого дома заявил, что 88% жителей Украины хотят заключения мирного соглашения с Россией. Трамп объяснил, что получил такую информацию из результатов опросов.

