Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:42

Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией

Трамп: 88% украинцев хотят заключения мирного соглашения с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

88% жителей Украины хотят заключения мирного соглашения с Россией, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он добавил, что получил такую информацию из результатов опросов. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил сам глава Белого дома, украинский лидер уже посетил много международных встреч, но при этом не достиг ощутимых результатов.

Кроме того, президент США допустил возможность прекращения американского участия в урегулировании украинского кризиса после переговоров с Путиным. Он отметил, что может «выйти и пожелать удачи», если не увидит перспектив для мирного соглашения. По его словам, встреча на Аляске — это попытка выяснить условия.

Вместе с тем Трамп рассказал о намерении потребовать от Путина прекращения конфликта на Украине во время встречи. Он также выразил уверенность, что российский президент «не будет связываться» с ним, намекая на решительную позицию Вашингтона.

СВО
Дональд Трамп
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.