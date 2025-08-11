Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией Трамп: 88% украинцев хотят заключения мирного соглашения с Россией

88% жителей Украины хотят заключения мирного соглашения с Россией, заявил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Он добавил, что получил такую информацию из результатов опросов. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил сам глава Белого дома, украинский лидер уже посетил много международных встреч, но при этом не достиг ощутимых результатов.

Кроме того, президент США допустил возможность прекращения американского участия в урегулировании украинского кризиса после переговоров с Путиным. Он отметил, что может «выйти и пожелать удачи», если не увидит перспектив для мирного соглашения. По его словам, встреча на Аляске — это попытка выяснить условия.

Вместе с тем Трамп рассказал о намерении потребовать от Путина прекращения конфликта на Украине во время встречи. Он также выразил уверенность, что российский президент «не будет связываться» с ним, намекая на решительную позицию Вашингтона.