Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:00

Трамп раскрыл, чего будет добиваться от Путина

Трамп заявил, что будет добиваться от Путина завершения конфликта на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске будет добавиться от него завершения конфликта на Украине. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел YouTube-канал американской администрации, он отметил, что украинский кризис — одна из основных тем.

Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: «Вам следует прекратить этот конфликт. Вам следует прекратить его». И он не будет связываться со мной, — отметил Трамп.

Ранее хозяин Белого дома отмечал, что встреча с Путиным на Аляске будет носить скорее предварительный характер. Он добавил, что российский лидер «пригласил его принять участие» в возможном урегулировании украинского конфликта. По мнению Трампа, Путин «хочет покончить с этим».

До этого сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что ЕС пытается влиться в переговоры президентов России и США для продвижения своих интересов в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.

США
президент США
Дональд Трамп
саммиты
Аляска
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок стал жертвой приставаний иностранца на заправке
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.