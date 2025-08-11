Трамп раскрыл, чего будет добиваться от Путина Трамп заявил, что будет добиваться от Путина завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске будет добавиться от него завершения конфликта на Украине. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой вел YouTube-канал американской администрации, он отметил, что украинский кризис — одна из основных тем.

Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: «Вам следует прекратить этот конфликт. Вам следует прекратить его». И он не будет связываться со мной, — отметил Трамп.

Ранее хозяин Белого дома отмечал, что встреча с Путиным на Аляске будет носить скорее предварительный характер. Он добавил, что российский лидер «пригласил его принять участие» в возможном урегулировании украинского конфликта. По мнению Трампа, Путин «хочет покончить с этим».

До этого сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что ЕС пытается влиться в переговоры президентов России и США для продвижения своих интересов в украинском кризисе. По его словам, западные политические силы активно пытаются сорвать прямой диалог между Москвой и Вашингтоном.