Трамп раскрыл подробности встречи с Путиным на Аляске

Встреча с президентом России Владимиром Путиным будет носить скорее предварительный характер, заявил в рамках пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп. Так он прокомментировал предстоящий саммит на Аляске 15 августа. Выступление политика транслируется на официальном сайте Белого дома.

Это, в сущности, будет встреча для заполнения [пробелов], — подчеркнул республиканец.

Он добавил, что российский лидер «пригласил его принять участие» в возможном урегулировании украинского конфликта. По мнению Трампа, Путин «хочет покончить с этим».

Ранее блогер Сергей Колясников выразил мнение, что Белый дом предложил Москве нечто весомое, иначе президент России не поехал бы на Аляску. Эксперт считает, что РФ и США находятся в шаге от заключения сделки по Украине. Также Колясников уточнил, что на предстоящую встречу не была приглашена ни одна европейская страна.

До этого глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес заявил, что приглашение на Аляску стало для Путина большой победой. По его словам, также триумфом российского лидера стало то, что на переговорах не будет представителей ЕС и Украины, а встреча пройдет без предварительных условий.