На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом

На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом Аналитик Портес назвал приглашение на Аляску большой победой Путина

Приглашение на Аляску на встречу с американским президентом Дональдом Трампом стало большой победой президента России Владимира Путина, заявил в беседе с CNBC глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес. По его словам, также триумфом российского лидера стало то, что на переговорах не будет представителей европейских государств и Украины, а встреча пройдет без предварительных условий.

Для Путина это уже большая победа — впервые с 2007 года быть приглашенным на встречу с президентом США на американской земле, — сказал эксперт.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров, и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.