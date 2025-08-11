Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 21:31

Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина

Ивлеева: Трамп увезет Собянина, когда увидит московское метро

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале выразила опасение по поводу предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Россию. Она отметила, что боится, будто глава Белого дома захочет увезти с собой мэра Москвы Сергея Собянина, если ему будут показывать московское метро.

Ивлеева сделала репост сообщения с информацией о том, что Дональд Трамп прилетит в Россию. Ведущая отметила, что неясно, собирается ли глава США посетить Москву, и предостерегла не показывать ему метро. Она с иронией добавила, что в противном случае Трамп может «забрать Сергея Семеновича».

Ранее Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил, что едет в Россию в пятницу, 15 августа. Он планирует встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Подробностей своего визита американский лидер не привел. Политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru предположил, что президент США мог пошутить, заявляя о скорой поездке в РФ.

В Евросоюзе между тем заявили, что Трампу следует вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». Лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании подчеркнули, что работа по завершению конфликта должна сочетать дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву. В декларации ЕС также сказано, что «путь к миру на Украине не может решаться без Украины».

Дональд Трамп
Анастасия Ивлеева
Сергей Собянин
метро
