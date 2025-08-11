Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 18:23

Найдено объяснение неожиданным словам Трампа о скорой поездке в Россию

Политолог Блохин: Трамп мог пошутить о скорой встрече с Путиным на территории РФ

Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп мог пошутить о скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным на территории РФ, а не на Аляске, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, высказывание главы Белого дома сложно однозначно интерпретировать.

Может, Трамп и оговорился. У меня нет каких-то конкретных предположений. Может, это связано с тем, что Аляска раньше была территорией Российской империи, но, следовательно, может, какой-то будет еще дополнительный контекст. Может, пошутил. Может, оговорился. Хотя Аляску от России отделяет, если мне память не изменяет, четыре километра (между островом Ратманова и островом Крузенштерна. — NEWS.ru). Поэтому трудно сказать, — отметил Блохин.

Ранее Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа. По его словам, он планирует встречу с Путиным. Подробностей своего визита американский лидер не привел.

Лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании ранее заявили, что Трамп должен вести переговоры с Путиным «только в условиях перемирия». По их словам, работа по завершению конфликта должна сочетать дипломатию, поддержку Киева и давление на Москву.

США
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
