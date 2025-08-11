Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал на YouTube-канале фрагмент из нового документального сериала «Мистер Скорсезе», повествующего о режиссере «Острова проклятых» и «Волка с Уолл-стрит». Вместе с тем в тизере указана дата выхода сериала — 17 октября.

Пятисерийный документальный проект раскроет неизвестные подробности жизни и творчества Скорсезе. В основу легли откровенные интервью с самим режиссером, а также эксклюзивные беседы с его окружением — от ближайших соратников до голливудских звезд. Среди участников — Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, а также Стивен Спилберг, Мик Джаггер, Шэрон Стоун, Джоди Фостер и Марго Робби. Многие из этих интервью публикуются впервые.

Ранее стало известно, что Скорсезе работает над документальным фильмом Aldeas — A New Story, в котором снялся папа римский Франциск. В картину вошли разговоры папы Франциска и режиссера, в том числе эксклюзивное выступление понтифика, которое является его последним подробным интервью. Картина расскажет о созданной по инициативе Франциска международной организации Scholas Occurrentes. Дата выхода фильма не называется.