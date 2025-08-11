Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 21:14

Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах

Британец умер после того, как съел недожаренную курицу на Канарских островах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Канарских островах британский турист Лесли Грин скончался после отравления пищей в отеле с системой «все включено», сообщила газета Manchester Evening News. 70-летний мужчина праздновал юбилей на острове Фуэртевентура и питался в ресторане гостиницы с «шведским столом».

Через две недели отдыха Лесли почувствовал сильное недомогание, его госпитализировали с отравлением. Врачи боролись за жизнь пациента почти месяц, однако осложнения, вызванные сальмонеллезом, оказались смертельными.

Супруга погибшего Джули рассказала, что они всю поездку ели только в отеле. В один из дней им попалась недожаренная курица в пасте карбонара. Она также пожаловалась на нарушение санитарных норм: сотрудники отеля не всегда мыли руки, а свежеприготовленная и уже выставленная еда смешивались на раздаче.

Ранее массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero на кубинском курорте Варадеро. Десятки российских туристов почувствовали недомогание после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле. По словам пострадавших, креветки и красная рыба выглядели несвежими. Однако персонал отеля отказался признать проблему, списав недомогание гостей на акклиматизацию.

