11 августа 2025 в 16:29

Армения и Азербайджан создадут комиссию по соблюдению мирного соглашения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ереван и Баку создадут комиссию, которая будет контролировать выполнение условий мирного соглашения, следует из документа, опубликованного на сайте МИД Азербайджана. Представители стран должны будут не только следить за реализацией договоренностей, но и рассматривать спорные вопросы и при необходимости привлекать международных посредников.

Стороны гарантируют полное выполнение настоящего соглашения и создадут двустороннюю комиссию для контроля за его реализацией. Комиссия будет работать на основе условий, согласованных сторонами, — сказано в соглашении.

Соглашение было парафировано во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон 8 августа. В процессе также участвовал американский лидер Дональд Трамп. Документ состоит из 17 пунктов.

Ранее Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах встречи с главами США и Азербайджана. Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул необходимость мер, направленных на укрепление прочного мира между Ереваном и Баку.

