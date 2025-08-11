В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами

Россия готова задействовать все необходимые средства для обеспечения безопасности Калининградской области, заявил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он прокомментировал угрозы в отношении Калининграда со стороны представителей НАТО. Рябков напомнил, что регион является неотъемлемой частью России.

Калининградская область — неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность, — сказал дипломат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Калининградскую область защищают новейшие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Он назвал регион неприступной крепостью. Журавлев также отметил, что близость Калининграда к столицам европейских стран позволяет России оставлять за собой право быстрого ответа на любую агрессию со стороны Запада.