Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:50

Американский город сотряс мощный взрыв

CBS: на заводе US Steel в Пенсильвании прогремел взрыв

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На заводе сталелитейной компании US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, сообщает телеканал CBS News. Инцидент случился в городе Клэртон, в результате которого несколько человек получили травмы. По информации журналистов, взрыв произошел в «камере реверса» батареи 13/15.

Взрыв произошел в «камере реверса» батареи 13/15. Камера выполняет функцию механического регулятора, обеспечивая равномерное пропекание угля в печи, — сообщили журналисты.

Ранее в американском городе Фремонт, штат Небраска, на заводе топливной компании произошел сильный взрыв. Информация о пострадавших не поступала, а причины инцидента остаются неизвестными. Завод принадлежит компании Horizon BioFuels.

Кроме того, в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке на территории предприятия «Каустик», входящего в состав «Башкирской содовой компании», произошел взрыв. По данным ведомства, жертв нет. На месте происшествия был сформирован оперативный штаб. Власти дали распоряжение обеспечить контроль за состоянием окружающей среды.

США
пенсильвания
заводы
взрывы
Американский город сотряс мощный взрыв
