Американский город сотряс мощный взрыв

На заводе сталелитейной компании US Steel в Пенсильвании произошел взрыв, сообщает телеканал CBS News. Инцидент случился в городе Клэртон, в результате которого несколько человек получили травмы. По информации журналистов, взрыв произошел в «камере реверса» батареи 13/15.

Взрыв произошел в «камере реверса» батареи 13/15. Камера выполняет функцию механического регулятора, обеспечивая равномерное пропекание угля в печи, — сообщили журналисты.

Ранее в американском городе Фремонт, штат Небраска, на заводе топливной компании произошел сильный взрыв. Информация о пострадавших не поступала, а причины инцидента остаются неизвестными. Завод принадлежит компании Horizon BioFuels.

Кроме того, в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям Башкирии сообщили, что в Стерлитамаке на территории предприятия «Каустик», входящего в состав «Башкирской содовой компании», произошел взрыв. По данным ведомства, жертв нет. На месте происшествия был сформирован оперативный штаб. Власти дали распоряжение обеспечить контроль за состоянием окружающей среды.