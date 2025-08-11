Армения и Азербайджан договорились установить дипотношения Баку и Ереван установят дипотношения после ратификации мирного соглашения

Баку и Ереван установят дипломатические отношения после обмена грамотами о ратификации мирного соглашения, говорится в парафированном мирном договоре, опубликованном на сайте МИД Азербайджана. В документе уточняется, что обмен грамотами состоится через несколько дней после ратификации, однако точная дата не названа.

После обмена инструментами о ратификации соглашения между обеими сторонами стороны установят дипломатические отношения в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, — указано в проекте договора.

Ранее Ереван и Баку договорились создать двустороннюю комиссию для контроля за выполнением мирного соглашения. Орган будет следить за реализацией договоренностей, разрешать спорные вопросы и при необходимости привлекать международных посредников.

До этого в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии главы Белого дома Дональда Трампа парафировали мирное соглашение. Документ, состоящий из 17 пунктов, был подписан 8 августа.