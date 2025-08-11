Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:13

Отец начал брать с шестилетней дочери плату за аренду квартиры

В США отец берет плату за аренду с шестилетней дочери для финансовой грамотности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майкл Мэдден из Центрального Техаса берет с шестилетней дочери Роуз плату за аренду квартиры, сообщает People. Территориальный менеджер, заметив пробелы в денежной грамотности у многих взрослых, решил с детства прививать дочери правильное отношение к финансам.

Его методика включает систему баллов за выполнение домашних обязанностей и полезные привычки, например самостоятельную чистку зубов. Набрав 25 баллов, Роуз получает $5 (около 400 рублей), а за 30 баллов — дополнительное вознаграждение.

Девочка уже разбирается в понятиях аренды, стоимости коммунальных услуг и важности сбережений. Она настолько увлеклась процессом, что даже напоминает отцу о своевременном обновлении графика заданий.

Своим опытом Майкл поделился в TikTok, где его видео собрало около 7 млн просмотров. Он советует другим родителям начинать финансовое воспитание с простых и понятных ребенку методов, отмечая, что дети способны на удивительные успехи при правильном подходе.

Ранее психолог Юлия Мангушева заявила, что родителям рекомендуется предлагать ребенку небольшие задания и тематические игры для того, чтобы обучить его самоконтролю. Она отметила, что дети хорошо обучаются управлять своим поведением и во время подготовки мини-проектов.

