Девятилетнюю девочку нашли мертвой после обмана отца о ее «похищении» ABC: девятилетнюю девочку из Канады нашли мертвой после поездки с отцом в США

Девятилетняя девочка из Канады отправилась с 45-летним отцом в поездку по Соединенным Штатам и не выжила, передает издание The ABC News (ABC). Ребенка нашли мертвым после обмана родителя о ее «похищении» мужчиной за рулем белого фургона. В частности, по словам отца, он остановился с дочкой на стоянке для отдыха на автомагистрали I-87 неподалеку от озера Джордж, чтобы сходить в уборную, именно в это время ребенка якобы похитили.

Тело девочки, в которой офис шерифа округа Уоррен опознал Мелину Галанис Фраттолин, было обнаружено в Тикондероге, штат Нью-Йорк, недалеко от границы между Нью-Йорком и Вермонтом, примерно в 15 милях от озера Джордж, где, по словам ее отца, в субботу ее похитил мужчина на белом фургоне, — сказано в материале.

Местные правоохранители выявили, что никаких признаков похищения не было. Слова отца и его хронология событий не совпали с реальностью.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе Мордовии на реке Мокше погибла мать 10 детей и ее старшая дочь. Как сообщил глава региона Артем Здунов, женщина спасала из водоема свою 13-летнюю дочь.