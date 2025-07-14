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14 июля 2025 в 11:32

Многодетная мать погибла при спасении дочери

В Мордовии мать 10 детей погибла при спасении дочери из реки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ковылкинском районе Мордовии на реке Мокша погибла мать 10 детей и ее старшая дочь, сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале. По его словам, женщина спасала из водоема свою 13-летнюю дочь.

Страшная трагедия унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться, — написал Здунов.

Губернатор добавил, что без матери остались дети, младшему из которых нет и года. По его словам, власти региона позаботятся о семье, а также призвал жителей быть максимально осторожными на воде.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что житель Норильска спрыгнул в воду в ущелье «Красные камни» с большой высоты и утонул. Трагедия произошла в горном массиве Хараелах. Спасатели уже нашли тело мужчины.

До этого в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Водителя катера задержали правоохранительные органы.

Россия
Мордовия
смерти
матери
многодетные семьи
Артем Здунов
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