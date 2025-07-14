Многодетная мать погибла при спасении дочери В Мордовии мать 10 детей погибла при спасении дочери из реки

В Ковылкинском районе Мордовии на реке Мокша погибла мать 10 детей и ее старшая дочь, сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале. По его словам, женщина спасала из водоема свою 13-летнюю дочь.

Страшная трагедия унесла жизни многодетной мамы и ее дочери. Семья Юдинцевых приехала отдыхать в Ковылкинский район, к берегу реки Мокша — пока папа был около палатки, мама с детьми решили искупаться. Когда стала тонуть 13-летняя Алиса — мама Наталья со старшей дочерью Анастасией бросились на помощь. Спасли, но сами уже не смогли выбраться, — написал Здунов.

Губернатор добавил, что без матери остались дети, младшему из которых нет и года. По его словам, власти региона позаботятся о семье, а также призвал жителей быть максимально осторожными на воде.

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