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13 июля 2025 в 16:33

Житель Норильска не пережил прыжок в воду с большой высоты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Норильска спрыгнул в воду в ущелье «Красные камни» с большой высоты и утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю. Трагедия произошла в горном массиве Хараелах. Спасатели уже нашли тело мужчины.

Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье «Красные камни» и утонул. Его тело найдено, — заявили в ведомстве.

В МЧС напомнили гражданам, что нырять в малознакомых местах опасно для жизни. В особенности это касается прыжков в воду с большой высоты.

По данным Telegram-канала «112», это был не первый подобный прыжок жителя Норильска. Для мужчины такие активности были хобби. Канал также опубликовал видео одного из предыдущих его прыжков.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.
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