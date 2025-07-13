Житель Норильска не пережил прыжок в воду с большой высоты

Житель Норильска не пережил прыжок в воду с большой высоты

Житель Норильска спрыгнул в воду в ущелье «Красные камни» с большой высоты и утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю. Трагедия произошла в горном массиве Хараелах. Спасатели уже нашли тело мужчины.

Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье «Красные камни» и утонул. Его тело найдено, — заявили в ведомстве.

В МЧС напомнили гражданам, что нырять в малознакомых местах опасно для жизни. В особенности это касается прыжков в воду с большой высоты.

По данным Telegram-канала «112», это был не первый подобный прыжок жителя Норильска. Для мужчины такие активности были хобби. Канал также опубликовал видео одного из предыдущих его прыжков.

Ранее в Бурятии катер наехал на 38-летнего мужчину, который в этот момент вынырнул из воды на Гусином озере. В результате винт судна нанес пострадавшему рваные раны лица и повредил плечо. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. При этом водителя катера задержали правоохранительные органы.