«Я таю на глазах»: Полина Диброва показала ультраобтягивающий костюм

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина на фоне информации о разводе опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где она в спортивном костюме сиреневого цвета из укороченного топа и лосин играет на зеленой лужайке с собакой породы корги. «Миссис Россия — 2017» убрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

Я таю на глазах, — написала Диброва.

До этого стало известно, что дети Дибровых могут остаться с матерью после развода. По данным источника, супруги пришли к мирному решению насчет будущего троих наследников. При этом близкий к паре информатор усомнился, что шоумен и модель будут хорошими друзьями после расставания.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский предположил, что в случае развода Дибровых ключевым вопросом станет раздел недвижимости и активов. По его словам, особое внимание уделят дому на Рублевке, купленному в 2009 году после свадьбы и ставшему семейным гнездом.