Роза Сябитова рассказала, как скандал повлияет на карьеру Полины Дибровой

Скандал с изменой не поможет Полине Дибровой сделать карьеру на телевидении, сказала NEWS.ru телеведущая Роза Сябитова. Сваха добавила, что телеведущие — это люди, которые все-таки транслируют какие-то ценности.

Я еще не знаю ни одного человека, который стал бы телеведущим через такой странный пиар, где страдают все, особенно дети. Больше всего мне жалко их. Все-таки ведущие — это люди, которые что-то несут, а не просто так, — сказала Сябитова.

Телесваха добавила, что некорректно сравнивать Полину Диброву, изменившую мужу с другом семьи, с телеведущей Юлией Барановской, ставшей известной после развода и скандала с футболистом Андреем Аршавиным.

Юлия Барановская стала известной благодаря своим способностям. Она попала на Первый канал, вместе с Гордоном они делали рейтинговую программу. При чем здесь развод? — сказала Сябитова.

Полина Диброва разводится с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым была 16 лет в браке и родила ему троих сыновей. Она предпочла ему друга семьи, более молодого и богатого бизнесмена, который является отцом шестерых детей.

Ранее Диброва на фоне слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправила своих троих сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью — из Москвы в Ростов-на-Дону, где они будут жить с бабушкой. Она отметила, что решила устроить себе небольшой отдых. Полина продолжает привлекать к себе внимание на фоне скандала.