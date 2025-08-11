Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:17

Роза Сябитова рассказала, как скандал повлияет на карьеру Полины Дибровой

Телеведущая Сябитова: секс-скандал не поможет Дибровой сделать карьеру на ТВ

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети

Скандал с изменой не поможет Полине Дибровой сделать карьеру на телевидении, сказала NEWS.ru телеведущая Роза Сябитова. Сваха добавила, что телеведущие — это люди, которые все-таки транслируют какие-то ценности.

Я еще не знаю ни одного человека, который стал бы телеведущим через такой странный пиар, где страдают все, особенно дети. Больше всего мне жалко их. Все-таки ведущие — это люди, которые что-то несут, а не просто так, — сказала Сябитова.

Телесваха добавила, что некорректно сравнивать Полину Диброву, изменившую мужу с другом семьи, с телеведущей Юлией Барановской, ставшей известной после развода и скандала с футболистом Андреем Аршавиным.

Юлия Барановская стала известной благодаря своим способностям. Она попала на Первый канал, вместе с Гордоном они делали рейтинговую программу. При чем здесь развод? — сказала Сябитова.

Полина Диброва разводится с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым была 16 лет в браке и родила ему троих сыновей. Она предпочла ему друга семьи, более молодого и богатого бизнесмена, который является отцом шестерых детей.

Ранее Диброва на фоне слухов о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отправила своих троих сыновей — 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и 10-летнего Илью — из Москвы в Ростов-на-Дону, где они будут жить с бабушкой. Она отметила, что решила устроить себе небольшой отдых. Полина продолжает привлекать к себе внимание на фоне скандала.

Полина Диброва
Роза Сябитова
телеведущие
карьера
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.