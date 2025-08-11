Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:31

МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы и далее содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Также были обсуждены актуальные вопросы российско-армянской повестки.

Обозначена готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Обсуждены также некоторые актуальные вопросы российско-армянской повестки дня, — сказано в сообщении.

Ранее Азербайджан и Армения взяли на себя взаимные обязательства не использовать военную силу в отношениях друг с другом. Эти положения закреплены в парафированном мирном соглашении между двумя государствами, где стороны также признали важность достижения стабильного и всеобъемлющего мира в регионе.

Согласно тексту документа, Баку и Ереван отказались от каких-либо территориальных претензий как в настоящий момент, так и в перспективе. Это положение стало важным шагом в процессе нормализации двусторонних отношений.

Армения
Азербайджан
МИД РФ
Сергей Лавров
