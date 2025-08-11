Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 16:27

Баку и Ереван отказались от применения силы друг против друга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Азербайджан и Армения отказываются применять силу друг против друга. Кроме того, Баку и Ереван осознают необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе. Соответствующие обязательства сторон зафиксированы в парафированном мирном договоре между двумя странами.

Стороны в своих взаимоотношениях воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения против территориальной целостности или политической независимости или в какой-либо иной форме, осознавая настоятельную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, — говорится в документе.

Кроме того, Азербайджан и Армения отказались от взаимных территориальных претензий. Как следует из документа, республики не будут выдвигать их в будущем.

Вместе с этим Баку и Ереван пришли к соглашению о том, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будут размещены силы третьих стран. Стороны должны будут совместно обсуждать и принимать меры безопасности.

Азербайджан
Армения
Баку
Ереван
мирные соглашения
