11 августа 2025 в 16:23

Раскрыто условие договора между Арменией и Азербайджаном

Армения и Азербайджан исключили силы третьих стран на границе

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

На границе между Азербайджаном и Арменией не будут размещены силы третьих стран, говорится в проекте мирного договора. Согласно документу, стороны должны будут совместно обсуждать и принимать меры безопасности.

Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы силы каких-либо третьих сторон. До завершения процесса делимитации и последующей демаркации своей общей границы стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, включая меры в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах, — говорится в документе.

Ранее президенты Азербайджана Ильхам Алиев и США Дональд Трамп подписали меморандум о создании рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства. Документ охватывает сотрудничество в региональных связях, инвестициях в ИИ и цифровую инфраструктуру, а также в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Позднее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва положительно оценила встречу Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна при посредничестве Трампа. По ее словам, это событие поспособствует продвижению мира в регионе.

