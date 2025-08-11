Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа Военэксперт Дандыкин заявил о высокой вероятности диверсий в Черном море

Перед переговорами президентов России и США на Аляске повышается вероятность диверсий и терактов в Черном море, сказал NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, за этими операциями могут стоять спецслужбы Великобритании и Украины.

Я думаю, вероятность диверсий высока, особенно сейчас, перед переговорами лидеров России и США на Аляске. Потому что британцы — пакостники, у них здесь больший опыт. У Украины меньший, но тоже есть: бандеровцы по этой части — большие мастаки, — сказал Дандыкин.

Эксперт заметил, что англичане обучали украинских националистов методам подготовки диверсий на протяжении многих десятков лет — еще с момента окончания Второй мировой войны.

России надо проявлять чрезвычайную бдительность, боевую настороженность. Если будет опасность от украинских безэкипажных катеров, значит, их надо уничтожать. Дни перед переговорами — очень и очень напряженные. И это ощущается буквально везде: на линии соприкосновения, в тылу, в том числе на Черном море, — пояснил Дандыкин.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что спецслужбы Великобритании могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море, чтобы впоследствии обвинить Москву в экологической катастрофе. По информации канала, недавно на маршруте танкера «Анна» под российским флагом были замечены три безэкипажных катера Украины.