11 августа 2025 в 19:40

Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине

Депутат Журова назвала новости об объявлении себя в розыск СБУ штатной ситуацией

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала штатной ситуацией сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила ее в розыск. По ее словам, эти действия были ожидаемыми.

Ничего такого особенного нет. У меня санкции 11 лет. Это было ожидаемо в итоге. Поэтому абсолютно штатная ситуация, скажем так. Просто есть понимание, что, наверное, в последнее время, и гуманитарная помощь ребятам на СВО, и всякие высказывания привели к тому, что они выделили отдельных людей, в том числе меня, в какой-то специальный список, — ответила Журова.

Ранее стало известно, что в мае 2022 года Служба безопасности Украины объявила Журову в розыск. Ее обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность» страны. С 2017 года она числится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».

До этого Журова назвала Украину главным врагом российского спорта. По ее словам, именно украинцы пытаются настроить всех вокруг против спортсменов из РФ, постоянно устраивают протесты и пишут жалобы в международные организации.

