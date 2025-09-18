В Госдуме дали советы, как правильно подобрать для ребенка кружки Депутат Останина: рекомендуется искать кружки для ребенка с учетом его интересов

Родителям следует выбирать кружки и секции для ребенка с учетом его интересов, заявила LIFE.ru депутат Госдумы Нина Останина. При этом взрослым следует обращать внимание на способности и таланты своих детей и мягко направлять их.

Если родитель знает своего ребенка лучше, чем кто-либо другой, и понимает, что впоследствии ребенок будет ему за это благодарен, нет ограничений в занятии творчеством и спортом. Иногда дети сами не замечают в себе те таланты, что видят в них родители, — подчеркнула Останина.

Парламентарий отметила, что в вопросе подбора кружков и секций не следует применять никакого давления на детей. Она также предложила минимизировать время, которое школьники тратят на домашние задания.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что чрезмерная нагрузка на старшеклассников негативно сказывается на здоровье и развитии. По его словам, учебный день с дорогой и домашними заданиями занимает около 12 часов.